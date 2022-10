Sashas Sohn Otto wird demnächst vier Jahre alt. Der Kleine spielt schon fleißig Schlagzeug - und zwar lieber als mit Sasha zu singen.

Sänger Sasha (50) ist im November 2018 Vater geworden. Sein Sohn Otto wird also demnächst vier Jahre alt. Wie der Geburtstag gefeiert wird, "haben wir noch nicht ganz entschieden", erzählt Sasha im Interview mit spot on news. "Da ich noch auf Tour mit meiner neuen Show sein werde, wird es vielleicht sein erster Tour-Geburtstag oder eine Rockstar- oder Käferparty zu Hause. Mal schauen."

Otto hat das musikalische Talent seines Vaters offenbar geerbt. Der Kleine spielt bereits Schlagzeug. "Tatsächlich 'musizieren' - oder cooler - 'jammen' wir manchmal zusammen", verrät Sasha. "Er spielt allerdings lieber Schlagzeug als mit mir zu singen. Alleine und unbeobachtet singt Otto aber sehr gerne und gut!"

Sasha hat festgestellt, "dass ich ein ganz schöner Rasenmäher-Daddy bin"

Sasha ist im Januar 50 Jahre alt geworden. Der runde Geburtstag hat ihm zwar "die Möglichkeit gegeben, ein Zwischenresümee zu ziehen", der Sänger betont jedoch: "Durch die Geburt meines Sohnes hat sich meine Sicht auf die Welt mehr geändert als durch meinen 50. Geburtstag." In der Erziehung von Otto legt er Wert auf "Natürlichkeit", wie er weitererzählt. "Allerdings habe ich festgestellt, dass ich ein ganz schöner Rasenmäher-Daddy bin", gibt er zu. Sogenannte Eltern sind besonders überfürsorglich - die Bezeichnung Rasenmäher kommt daher, dass sie ihren Kindern jedes Hindernis aus dem Weg räumen. "Ich versuche das seit ein paar Monaten in den Griff zu kriegen und etwas entspannter zu sein", sagt Sasha.

Wie wichtig ihm sein Sohn ist, hat Sasha auch seinen Fans verdeutlicht: Denn er hat Otto den Song "Lighthouse" gewidmet. Er will für ihn ein Leuchtturm sein, heißt es unter anderem im Songtext der Pop-Ballade. "Ich glaube, mein Sohn weiß und spürt, dass ich auch, wenn ich beruflich mal ein paar Tage unterwegs sein muss, trotzdem immer da bin", sagt Sasha dazu. Seine Familie hat emotional auf das Lied reagiert: "Meine Frau hat tatsächlich mit mir zusammen geweint", erzählt der Sänger. "Mein Sohn reagiert auf meine Musik generell seit einiger Zeit mit 'Papa, das bist ja Du'."

Wann Sasha seine Weltreise mit der Familie plant

Im vergangenen Jahr hat Sasha mit der Zeitschrift "Gala" über seinen großen Plan gesprochen, einmal mit seiner Familie um die Welt reisen zu wollen. "Das müssen wir ja machen, bevor Otto in die Schule kommt", verrät er nun. "Deshalb peilen wir gerade 2024/25 an." Zuvor erscheint Anfang 2023 noch Sashas neues Album. "Es ist ein lang gehegter Traum, der in Erfüllung geht, ähnlich wie der mit meiner Show", erzählt der 50-Jährige darüber. Ab dem 8. Oktober ist er mit dem Revue-Programm "This Is My Time - Die Show!" auf Tournee. Sein Studioalbum "This Is My Time. Love from Vegas" erscheint dann am 17. Februar 2023.

"Ich wollte schon immer mal ein Album im Las-Vegas-Gewand machen und da bot sich der runde Geburtstag doch an. Es ist eine Art Best-of meiner Lieblingssongs." Auf dem Longplayer sind demnach Songs von ihm selbst zu hören, aber auch Songs von anderen Künstlern, die Sasha "etwas bedeuten". Zu finden sind auch "brandneue Lieder", die in einen Sound gepackt wurden, "der den Spirit von Vegas widerspiegeln soll. Von Rat Pack bis Tom Jones, von Elvis bis Barbra Streisand, aber modern interpretiert", erklärt Sasha.