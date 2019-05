Auch die Kinder ehemaliger Präsidenten werden irgendwann erwachsen - und das sicherlich schneller, als es dem einst mächtigsten Mann der Welt, Barack Obama (57, "Ein amerikanischer Traum: Die Geschichte meiner Familie"), lieb sein kann. Gerade noch hatte die jüngste Tochter Sasha ihr bestes Zahnspangen-Lächeln an der Seite ihrer Eltern Barack und Michelle (55) aufgelegt, schon ist aus ihr eine junge Frau mit High-School-Abschluss geworden. Eben jenen hat die 17-Jährige seit dieser Woche in der Tasche, wie Bilder von ihrem Abschlussball zeigen, die die US-Seite "Page Six" veröffentlicht hat.

Auf dem Bild zu sehen: Sasha Obama im edlen schwarzen Abendkleid, an ihrer Seite ein junger Mann, der wohl gleich doppelt Mut aufgebracht haben muss, die Angebetete und Präsidententochter nach dem bedeutungsvollen Date zu fragen. Denn wo ein Obama, da ist auch der United States Secret Service nie weit.

Wie geht es nun mit Nesthäkchen Sasha weiter? Ihre ältere Schwester Malia (20) zog es zur renommierten Elite-Universität Harvard. Im vergangenen Jahr machte aber die Meldung die Runde, dass Sasha bereits die Zusage der University of Michigan in der Tasche haben soll. So oder so werden es die stolzen Eltern wesentlich ruhiger in ihrem Anwesen haben, wenn bald beide Kids ausgeflogen sind.