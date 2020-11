Sasha Pieterse ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Schauspielerin gab die Geburt ihres Sohnes mit einem Instagram-Foto bekannt.

Sasha Pieterse (24) und ihr Ehemann Hudson Sheaffer (31) sind Eltern geworden. Am Freitag (13. November) veröffentlichte die "Pretty Little Liars"-Darstellerin das erste Bild ihres Sohnes Hendrix Wade Sheaffer auf Instagram, der bereits am 6. November das Licht der Welt erblickt hat. "Vor einer Woche hat sich unser Leben für immer verändert", schreibt die in Südafrika geborene Schauspielerin zu dem Foto.

"Wir sind komplett verliebt in ihn"

27 Stunden sei sie in den Wehen gelegen. Bei der Geburt habe der neue Erdenbürger knapp 3,6 Kilo gewogen und sei 52 Zentimeter groß gewesen. "Wir sind komplett verliebt in ihn und können immer noch nicht glauben, dass er zu uns gehört", schwärmt Sasha Pieterse. Ihr ehemaliger "PLL"-Co-Star Lucy Hale (31) lässt in den Kommentaren etliche Herzen und vor Freude weinende Emojis da. Janel Parrish (32) kommentiert: "Tante J kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen."

Sasha Pieterse und Hudson Sheaffer gaben sich 2018 - drei Jahre nach der Verlobung - in Irland das Jawort. Am Tag ihres zweiten Hochzeitstags im Mai gab die Schauspielerin bekannt, dass sie ein Kind erwartet und ließ ihre Instagram-Follower anschließend offen an der Schwangerschaft teilhaben.