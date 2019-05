Vor einem Jahr hat "Pretty Little Liars"-Star Sasha Pieterse Sheaffer (23) ihrem "besten Freund und Seelenverwandten", Hudson Sheaffer, das Jawort gegeben. Den ersten Hochzeitstag zelebriert die Schauspielerin nun mit zwei Schnappschüssen der beiden bei Instagram. Wie es scheint, haben ihr Mann und sie in den vergangenen 365 "+1" Tagen schon so manches Abenteuer erlebt.

Geheiratet wurde im Mai 2018 in einem Schloss in Irland. So schreibt die 23-Jährige auch zu den Bildern, die sie unter anderem am Tag ihrer Hochzeit zeigen: "Von Irland bis Alaska und alles was dazwischen liegt. Das war bisher das beste Jahr." Mögen noch viele weitere für das glückliche Paar folgen.