von Julia Mäurer In seinem Buch "Reserve" schreibt Prinz Harry über sein erstes Mal mit einer älteren Frau. Die Britin Sasha Walpole hat sich nun als diese Sex-Partnerin geoutet. In einem Interview gesteht sie, dass selbst Teile ihrer Familie nichts davon wussten.

Es sind nur ein paar Zeilen, doch sie sorgten weltweit für Wirbel: In seiner Autobiografie "Reserve" (engl. "Spare") berichtet Prinz Harry von seinem ersten Mal. Er schreibt, dass er hinter einem Pub auf einem Feld Sex hatte und von einer "älteren Frau" entjungfert wurde. Sie habe ihn behandelt wie "einen jungen Hengst" und ihm einen Klaps auf den Hintern gegeben. Seit Erscheinen des Buches wurde gerätselt, um wen es sich bei der Frau handeln könnte. Die ist nun selbst an die Öffentlichkeit gegangen und hat mit der britischen Zeitung "Mail on Sunday" gesprochen.

Sasha Walpole: Sex mit Prinz Harry dauerte nur fünf Minuten

Sasha Walpole ist 40 Jahre alt, zweifache Mutter und arbeitet inzwischen als Baggerfahrerin. Vor 21 Jahren, als sie und Prinz Harry Sex hatten, war sie Stallmädchen in Highgrove, dem Landsitz von König Charles III. An besagtem Abend im Juli 2001 feierte Walpole ihren 19. Geburtstag in einem Pub und hatte auch den damals 16-jährigen Prinz Harry eingeladen. Im Laufe des Abends hätten sie dann auf einem Feld hinter dem Pub Sex gehabt. Sie seien beide ziemlich betrunken gewesen und der Akt an sich habe nur fünf Minuten gedauert, sagte Walpole der Zeitung "The Sun".

"Am Tag, nachdem ich Sex mit Harry hatte, war ich zu Hause in der Küche und erzählte es meiner Mutter, aber ich habe keine Einzelheiten genannt. Ich glaube, sie meinte nur: 'Okay'. Sie vertraute mir, sie wusste, dass ich die Pille nahm", erinnert sich Walpol in der "Daily Mail". Auch ihre ältere Schwester Jodie sei eingeweiht gewesen. Der Einzige, der 21 Jahre lang nicht Bescheid wusste, war ihr Vater Tony.

Bevor sie mit ihrer Geschichte jetzt an die Öffentlichkeit ging, vergewisserte sie sich bei ihren Eltern, dass die damit einverstanden sind. Dabei stellte Sasha Walpole fest, dass ihr 71-jähriger Vater nicht den leisesten Schimmer hatte, dass es sich bei den Beschreibungen in Harrys Buch um seine Tochter handelt.

Vater von Sasha Walpole hatte keine Ahnung

"Es ist etwas, das deine Eltern wahrscheinlich nie lesen sollten", sagte Walpole. Es sei ihr ziemlich peinlich gewesen, ihrem Vater alles erzählen zu müssen. "Ich dachte, wir hätten es Dad damals auch erzählt. Aber jetzt weiß ich, dass er nicht zugehört hat, weil es ihn nicht interessierte, was seine Teenager-Tochter machte."

Walpole sagt, Prinz Harry habe nach dem One-Night-Stand den Kontakt zu ihr abgebrochen, obwohl die beiden bis dahin gut befreundet waren. Sie sei erleichtert, dass die Wahrheit nun ans Licht gekommen sei. "Ich schäme mich nicht und ich bereue nichts. Es war ein verrückter Moment und im Leben geht es um Erfahrungen", so die 40-Jährige.

Quellen: "Daily Mail", "The Sun"