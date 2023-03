Russell Crowe ist traurig. Sein kleiner Zwergspaniel wurde von einem Lastwagen angefahren und starb auf dem Weg zum Tierarzt.

Oscar-Preisträger Russell Crowe ("Gladiator") trauert um seinen Hund. Der 58-Jährige teilte am Donnerstag auf Twitter ein Foto des Zwergspaniels mit dem Namen Louis, der laut Crowe 16 Monate alt geworden war. "Leider wurde Louis heute, am zweiten Jahrestag des Todes meines Vaters, von einem Lastwagen angefahren", schrieb der neuseeländisch-australische Filmstar. "Wir versuchten, ihn zum Tierarzt zu bringen, aber er starb in meinen Armen, während ich ihm noch sagte, wie sehr wir ihn liebten."

Louis sei "winzig, frech, mutig" gewesen, so Crowe. "Er hat mein Herz gewonnen." Unter seinem Post sprachen ihm viele Menschen ihr Beileid aus. Genau zwei Jahre zuvor hatte der Schauspieler in einem emotionalen Twitter-Beitrag den Tod seines Vaters betrauert.