Der 53-Jährige hat um die Hand der aus Deutschland stammenden Schauspielerin Diane Kruger angehalten. Er hatte sich das allerdings anders vorgestellt als es am Ende gelaufen ist.

Um die Hand von Schauspiel-Kollegin Diane Kruger (46) hat der "Walking Dead"-Star Norman Reedus (53) nach eigenen Angaben ziemlich improvisiert und vor der gemeinsamen Tochter angehalten. Eigentlich habe er Kruger den Antrag während einer gemeinsamen Motorrad-Tour machen wollen, doch unter anderem aufgrund eines Gewitters sei er dazu auf der Reise nicht gekommen, erzählte der Schauspieler dem Komiker Jimmy Kimmel.

"Ich fühlte mich schlecht, dass ich es nicht getan hatte und unsere Tochter Nova saß auf meinem Schoß", so Reedus. Deshalb habe er Kruger gebeten, ihm seinen Stiefel zu holen, in dem er den Ring versteckt hatte. "Und dann machte ich ihr den Antrag, und sie begann zu weinen, und Nova begann zu weinen - alle waren am Weinen." Nova habe dann gefragt, warum sie alle weinten. "Und Diane meinte: "Das sind glückliche Tränen!""

Laut dem "People"-Magazin lernten sich Reedus und die Hollywood-Schauspielerin ("Inglourious Basterds", "Aus dem Nichts") 2015 kennen. Sie machten ihre Beziehung 2017 öffentlich. Nova kam im November 2018 zur Welt.