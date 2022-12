von Leonie Zimmermann Johnny Depp war lange Zeit bekannt für unliebsames Verhalten am Set. Nach dem Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau haben viele Fans auf ein Comeback gehofft. Damit scheint es der Schauspieler allerdings nicht so eilig zu haben.

Johnny Depp hat den Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard gewonnen – das von vielen Fans sehnlichst erhoffte Comeback des beliebten Schauspielers bleibt allerdings vorerst aus. Statt das wiedergewonnene Vertrauen der Filmbranche zu nutzen, um einen neuen Karriere-Anlauf zu starten, macht sich der Star offenbar am Set erneut zum Deppen.

Sein französischer Kollege Bernhard Montiel hat sich kürzlich in der französischen Sendung "Touche pas à mon poste!" ausgiebig über das viel kritisierte Verhalten von Johnny Depp am Set des Historienfilms "La Favorite" ausgelassen, für das beide gemeinsam vor der Kamera standen. Demnach kam es vermehrt zu Verspätungen und anderen Unzuverlässigkeiten von Depp, die zu Diskussionen mit der Regisseurin und Hauptdarstellerin Maïwenn Le Besco geführt haben. Wortwörtlich sagte Montiel: "Es läuft sehr schlecht. Sie verstehen sich überhaupt nicht. Sie schreien sich die ganze Zeit an.“

Johnny Depps Nicht-Comeback

Es ist nicht das erste Mal, dass Depp mit schlechtem Verhalten am Set auffällt. Der Schauspieler kam bereits in der Vergangenheit häufig zu spät oder betrunken zur Arbeit. Nachdem sich wegen des Verleumdungsprozesses gegen Heard in den vergangenen Monaten wichtige Wegbegleiter von Depp distanziert und seine Karriere immens darunter gelitten hatte, war die Hoffnung groß, dass Depp die Chance auf ein Comeback nutzen würde. Amber Heard hatte Depp der häuslichen Gewalt und des Missbrauchs beschuldigt, was zu einem medial omnipräsenten Rechtsstreit führte. Depp gewann den Prozess. Erst vor wenigen Tagen hat Heard angekündigt, auf eine erneute Berufung verzichten zu wollen.

Zurück ist Captain Jack Sparrow, den Johnny Depp in der Filmreihe "Flucht der Karibik" gespielt hat, damit aber offenbar noch nicht. Laut Montiel sind die Dreharbeiten für das neue Historiendrama, in dem Depp König Ludwig XV spielt, mittlerweile abgeschlossen. Das Verhalten von Johnny Depp habe ihm zufolge zu Verzögerungen und Schwierigkeiten geführt.