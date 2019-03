Es ist nun schon sechs Jahre her, dass Elyas M'Barek als Gast bei "Wetten, dass...?" zu sehen war. Es war eine von 16 Shows, die Markus Lanz moderiert hat. 2014 wurde die Sendung endgültig abgesetzt. Und auch besagte Ausgabe war eher von unangenehmem Schweigen als von unterhaltsamen Dialogen geprägt. Elyas M'Barek sagte nach dem Auftritt nicht viel Schlechtes über den Talkmaster, machte nur deutlich, dass die Chemie nicht stimmte.

Heute bewertet er den damaligen Auftritt ganz anders, schärfer. Gegenüber der "Vice" sagt er, wie sehr er in seinem Leben mit Rassismus zu kämpfen hatte. Wegen seines Nachnamens habe er einst keine Wohnung bekommen oder musste dem Club "P1" in München fern bleiben. Das Gespräch bei "Wetten, dass...?" 2013 sei ebenfalls von seinem Migrationshintergrund geprägt. So fragte der Moderator M'Barek, ob er wirklich römisch-katholisch sei und wie es sein könne, dass er kein Wort Arabisch spreche. Er habe doch einen tunesischen Vater.

Elyas M'Barek: "Das ist Rassismus"

Lanz machte mit Fragen dieser Art weiter: "Wenn man immer wieder als Türke eingesetzt wird, wie schafft man sich das dann drauf?" und sagte sogar: "Ich finde, du bist der falscheste echte Türke, den wir seit langer Zeit in der Sendung hatten." Heute findet Elyas M'Barek: "Das ist Rassismus." Er wolle nicht "der gute Ausländer" sein, sagt er.

M'Barek erwähnt im Gespräch mit der "Vice" außerdem eine Laudatio von Jana Pallaske, die nach seinem Erhalt der Goldenen Henne über seinen Nachnamen spricht. Sie habe ihn am Anfang komisch gefunden, sagte sie damals. Witzig fand der Schauspieler das nicht. Schließlich habe er wegen seines Nachnamens in der Vergangenheit Nachteile gehabt. Auf der Bühne bedankt er sich bei besagter Veranstaltung bei den Leuten in Sachsen, die gegen Nazis auf die Straße gingen. Dabei nahm er auch genau dieses Wort in den Mund. Mutig, fanden Kritiker damals.

M'Barek hat Verständnis für Jugendliche mit Migrationshintergrund

M'Barek spricht auch heute ganz offen über solche Dinge. Jugendliche mit Migrationshintergrund hätten es hierzulande manchmal gar nicht so leicht, findet der Schauspieler und sagt gegenüber der "Bild": "Wenn einem sein ganzes Leben lang vermittelt wird, 'Du gehörst nicht dazu' oder 'Du darfst hier nicht rein', bloß weil du so aussiehst, wie du aussiehst, schiebt man irgendwann Hass und denkt: Dann fi**t euch doch, ihr Scheißkartoffeln!"

