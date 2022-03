Schauspieler Heinz Hoenig hat mit seiner Annika eine zweite große Liebe gefunden. Nun werden die beiden noch einmal Eltern. Für den Schauspieler ist es das vierte Kind.

"Meine Freude ist riesengroß. Ich bin so glücklich und voller Dankbarkeit", so Schauspieler Heinz Hoenig im Interview mit "Frau im Spiegel". Der 70-Jährige kann sich über weiteren Nachwuchs freuen. In einem Alter, in dem andere Großvater werden, wird Hoenig noch einmal Vater. Für ihn und seine Ehefrau ist es das zweite Kind.

Hoenig und seine Frau Annika, sie ist 36, haben bereits einen Sohn. Juliano Amero Heinz ist ein Jahr alt. Schon im November hatte Hoenig im Gespräch mit der Zeitschrift geunkt: "Wenn es das Schicksal so will, würde ich mich freuen, zum vierten Mal Vater zu werden." Jetzt ist es so weit. Kind Nummer zwei des Paars ist auf dem Weg. Auch sie freue sich riesig. Sie sei inzwischen in der zwölften Woche, erzählte sie. Jetzt seien die kritischen drei Monate überstanden. "Das ist ein gutes Gefühl", sagte Annika Kaersten-Hoenig. Das Geschlecht des Kindes sei noch nicht bekannt.

Dass andere es kritisch sehen könnten, dass der 70-Jährige noch einmal Nachwuchs bekommt, das sei ihm "piepegal". "Die sollen mal schön vor ihrer eigenen Tür kehren und zusehen, dass sie selbst glücklich werden. Wir kümmern uns ja auch um unser eigenes Glück", sagte er.

Seit 2019 verheiratet

Hoenig und seine Annika sind seit 2018 ein Paar. Nur wenige Wochen nach dem Kennenlernen soll er ihr bereits einen Heiratsantrag gemacht haben. Die Liebe habe ihn, erzählte der Schauspieler damals ebenfalls der Zeitschrift, "wie ein Blitz getroffen". Dass seine Herzdame 34 Jahre jünger ist, interessierte ihn dabei nicht. "Das Geburtsjahr spielt in der Liebe keine Rolle, wenn die Gefühle und Visionen stimmen", meinte er damals. 2019 folgte die Hochzeit.

Sowohl Hoenig als auch seine Frau haben bereits Kinder aus vorangegangenen Beziehungen. Sie brachte die 15-Jährige Juane mit. Hoenig war bereits einmal verheiratet. Seine Frau Simone verstarb 2012. Aus dieser Ehe stammen zwei Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Paula ist 34, Lucas 32.