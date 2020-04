Schauspieler Ron Holzschuh ist tot. Er starb am Montag, den 27. April, im Alter von 50 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in seinem Elternhaus in Mülsen. Das hat sein Management gegenüber "Radio Zwickau" bestätigt. Woran er genau litt, ist allerdings nicht bekannt. Er hinterlässt eine erwachsene Tochter.

Ron Holzschuh hat in TV-Serien wie "Verbotene Liebe", "Alarm für Cobra11" und "In aller Freundschaft" mitgespielt. Aktuell ist er in der Daily Soap "Alles was zählt" (AWZ) in der Rolle des Niclas Nadolny auf RTL zu sehen.

AWZ-Kollegen trauern um Ron Holzschuh

AWZ-Produzent Damian Lott erklärte: "Mit seiner Menschlichkeit, seiner Herzenswärme und seiner großen Leidenschaft für die Schauspielerei hat er uns in einem Maße begeistert, das unvergleichlich ist."

Auch Holzschuhs Schauspiel-Kollegen trauern. Tijan Njie, Hauptdarsteller bei der Daily Soap und aktuell auch Kandidat bei "Let's Dance", schrieb auf Instagram, dass man keinen Tag als selbstverständlich sehen könne und das Leben genießen müsse. In seiner Story trauerte er ebenfalls um seinen Kollegen, den er als "wahren Künstler" beschreibt.

Schauspieler richtete emotionale Worte an seine Instagram-Follower

Holzschuh selbst hatte sich in seinem letzten Instagram-Video am 8. März zum Weltfrauentag an seine Follower gerichtet. Er hoffe, "dass die Welt immer friedlicher wird und dass die Grausamkeit vertrieben wird aus dieser schönen und leuchtenden Welt", sagte er darin unter anderem.

Zur Schauspielerei kam Holzschuh über Umwege. Nach seiner Tischlerlehre studierte er Gesang, Tanz und Schauspiel. Neben Rollen in TV-Serien hatte er auch Auftritte in großen deutschen Theater in Köln, Düsseldorf und München. Seinen größten Bühnenerfolg feierte er im Kultmusical "Saturday Night Fever" in Köln, in dem er in über 1000 Vorstellungen die Hauptrolle des Toni Manero verkörperte.

