Jane Fonda ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods. Doch selbst eine Oscar-Preisträgerin lässt ein Treffen mit Football-Star Tom Brady nicht kalt, wie sie in einem Interview erzählt.

Oscar-Preisträgerin Jane Fonda hat von ihrem Treffen mit Football-Legende Tom Brady am Set der Roadtrip-Komödie "80 for Brady" geschwärmt. "Mir wurden tatsächlich die Knie weich, als er meinen Trailer betrat", sagte die 85-Jährige dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" bei der Premiere in Palms Springs in Kalifornien. Wenn jemand in dem, was er tut, der Beste der Welt ist, müsse man das ehren und respektieren. "Ich war einfach ehrfürchtig", sagte Fonda weiter.

"80 for Brady" soll im Februar in die Kinos kommen. Inspiriert ist die Komödie von einer wahren Geschichte: Vier beste Freundinnen reisten 2017 zum Super Bowl, um den Star-Quarterback Tom Brady zu erleben. Neben Oscar-Gewinnerin Jane Fonda ("Klute", "Coming Home") spielen Lily Tomlin, Rita Moreno, Sally Field (alle zwischen 76 und 91 Jahre alt) mit - und auch der American-Football-Superstar ist natürlich in dem Streifen zu sehen.