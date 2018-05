Margot Kidder ist tot. Die langjährige Darstellerin von Supermans Lois Lane verstarb am Sonntag im Alter von 69 Jahren. Das bestätigte ihr Manager gegenüber "CNN". Kidder sei in ihrem Zuhause im US-Bundesstaat Montana friedlich eingeschlafen. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Polizei untersucht Tod von Margot Kidder

Derzeit gibt es Spekulationen, dass Kidders Tod die Folge einer Grippeerkrankung sein könnte. Erst vor wenigen Tagen gab die Schauspielerin ein Radio-Interview in der "Drew & Mike Show", wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet. In diesem spreche sie unter anderem darüber, dass sie derzeit mit der Grippe zu kämpfen habe. Sie müsse sich demnach gerade "alle anderthalb Stunden übergeben". Wie es weiter heißt, untersuche die Polizei den Tod der Schauspielerin zwar, momentan gehe man aber nicht davon aus, dass ein Verbrechen vorliege.

Kidder war seit fast 50 Jahren in den unterschiedlichsten Produktionen im Fernsehen, Kino und am Theater zu sehen. Am bekanntesten war die Schauspielerin aber für ihre Darstellung der Lois Lane in den "Superman"-Filmen der 1970er und 1980er Jahre an der Seite von Christopher Reeve (1952 - 2004).