Mayim Bialik hatte viele Jahre mit Essstörungen zu kämpfen. Das hat die Schauspielerin, die aus der Erfolgsserie "Big Bang Theory" bekannt ist, nun erstmalig in ihrem Podcast verraten.

Mayim Bialik hat in ihrem Podcast "Mayim Bialik's Breakdown" das erste Mal über ihren Kampf gegen Essstörungen gesprochen. Im Gespräch mit der amerikanischen Bestsellerautorin Glennon Doyle sagte die Schauspielerin, sie habe zwanghaft zu viel gegessen und sei zudem magersüchtig gewesen. An anderer Stelle verriet Bialik: "Ich esse zu viel, wenn niemand hinschaut", und fügte später hinzu, "ich esse, damit ich nichts fühlen muss".

Schlankheitswahn in Hollywood

In ihrem Podcast sprach die 45-Jährige auch über unrealistische Körperbilder und Schlankheitsdruck in Hollywood. So sei ihr einmal gesagt worden, sie sei "mutig", dass sie mit 14 Kilo Übergewicht in einem Film mitspiele. Mittlerweile versuche sie, den Druck, dass sie "für Hollywood–Standards" einige Kilos leichter sein müsse, nicht mehr an sich heranzulassen, so die Schauspielerin. Insgesamt gehe es ihr seit zwei Jahren viel besser und sie erhole sich von ihren Essstörungen, erklärte Bialik.

Die Schauspielerin war in den 90er-Jahren mit der Comedy-Fernsehserie "Blossom" berühmt geworden. Bis zum Jahr 2019 war sie als Dr. Amy Farrah Fowler in der Erfolgsserie "The Big Bang Theory" zu sehen.