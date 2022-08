Durch die Musical-Verfilmung "Grease" wurde Olivia Newton John weltberühmt. Nun ist die Schauspielerin verstorben.

Die mit der Musicalverfilmung "Grease" in den 70ern weltberühmt gewordene Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist im Alter von 73 Jahren am Montag gestorben. Das berichteten zahlreiche US-Medien unter Berufung auf den Ehemann und dessen Post auf den Social-Media-Kanälen der britisch-australischen Songwriterin und Brustkrebs-Aktivistin. Newton-John sei "friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben", hieß es in dem Facebook-Post. Ihre Familie und ihre Freunde seien bei ihr gewesen. Newton-John kämpfte seit rund 30 Jahren gegen Brustkrebs.

