Der Schlagermove feiert Jubiläum: Bereits zum 25. Mal stieg in der Hansestadt Hamburg die größte Schlagerparty der Republik. Bei sommerlichen Temperaturen von 30 Grad feierten Hunderttausende auf den Straßen zwischen Landungsbrücken und Reeperbahn eine gewaltige bunte Party. Insgesamt 48 Trucks waren angemeldet, zahlreiche prominente Stars waren zu dem Spektakel gekommen. Ab 17.30 Uhr steigt auf dem Heiliggeistfeld in St. Pauli die Aftermove Party, als Stargast für den Abend ist Michael Holm angekündigt. Nach Polizeiangaben ist die Veranstaltung am Nachmittag friedlich verlaufen.

