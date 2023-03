Bänderriss im Finger: Der Drummer der Band Blink-182 hat sich schwer verletzt und wurde nun deswegen operiert. Ohne Eingriff hätte er seine Leidenschaft für das Schlagzeug vielleicht aufgeben müssen.

US-Drummer Travis Barker (47) von der Punk-Rock-Band Blink-182 hat sich nach einer Fingeroperation bei seinen Fans für deren Genesungswünsche bedankt.

Der Schlagzeuger postete am Freitag ein Foto aus dem Krankenbett, mit der linken Hand im Gips. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, aber ohne den Eingriff hätte er nicht weiter Schlagzeug spielen können. Die Bänderriss-Operation sei erfolgreich gewesen, teilte er weiter mit. Jetzt könne er weiterhin tun, was er liebe und auch bald wieder auf Tournee gehen.

Anfang Februar hatte Barker auf Twitter mitgeteilt, dass er sich beim Schlagzeugspielen am Finger stark verletzt habe. Knapp zwei Wochen später berichtete er über eine neuerliche Verletzung.

Den für den 11. März in Mexiko geplanten Auftakt ihrer Welttournee haben die Punk-Rocker inzwischen abgesagt. Sie müssten ihre geplanten Konzerte in Lateinamerika verschieben, teilte Sänger Tom DeLonge (47) am Mittwoch mit.

Im Oktober hatte das Trio die Tournee angekündigt. Sie sollte bis Februar 2024 durch Mexiko, Südamerika, Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland führen. Es sind auch drei Auftritt im September 2023 in Deutschland (9.9. Köln, 16.9. Berlin, 17.9. Hamburg) geplant. Laut Webseite steht nun das erste Konzert Anfang Mai in den USA an.

Das Trio mit Barker, DeLonge und Mark Hoppus (50) ist für Songs wie "All the Small Things" und "What's My Age Again" bekannt. Barker machte im vorigen Frühjahr durch seine Hochzeit mit Reality-Star Kourtney Kardashian Schlagzeilen.