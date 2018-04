Die Vorfreude auf die Tournee war riesig. Unter dem Hashtag #diereisebeginnt postete Vanessa Mai seit mehreren Tagen regelmäßig Fotos auf ihrem Instagram- und Facebook-Account. Die Bilder zeigten die Sängerin bei Proben zu ihrer bevorstehenden "Regenbogen"-Tournee. Das gleichnamige Album war im Sommer 2017 erschienen, nun wollte Mai ihre neuen Songs live auf der Bühne präsentieren. "Es wird krass", versprach die 25-Jährige in einem kurzen Video.

#diereisebeginnt A post shared by VANESSA MAI (@vanessa.mai) on Apr 20, 2018 at 3:38am PDT

Mai gilt als Perfektionist, als ehrgeizige Künstlerin, die nicht nur stimmlich auf der Bühne ihr Bestes gibt, sondern auch akrobatische Tanzeinlagen einbaut. Nicht umsonst schaffte sie es bei der RTL-Show " Let's Dance" 2017 bis ins Finale. Dass sie sich am Ende gegen Gil Ofarim geschlagen geben musste, empfanden ihre Fans als Fehlentscheidung. Für sie war Mai die wahre Gewinnerin.

Vanessa Mai springt von einem Podest in die Hände eines Tänzers

Beim Tour-Auftakt in Dresden am 19. April wurde sie von ihren Anhängern frenetisch gefeiert. Einen Tag später spielte sie in Hamburg vor ausverkauftem Haus. Unterstützt von sechs Tänzern und einer vierköpfigen Band wirbelte Vanessa Mai über die Bühne. Einmal sprang sie von einem Podest aus in die Hände ihrer Background-Tänzer, ein anderes Mal schwebte sie mit dem aus "Let's Dance" bekannten Tanzprofi Vadim Garbuzov über die Bühne. "Tanzen ist der Moment, in dem ich mich am wohlsten fühle", sagte Mai.

Doch bei den Proben für ihre Show in Rostock kam es zu einem fatalen Zwischenfall. Was wenige Stunden vor Konzertbeginn genau passierte, ist bisher nicht bekannt. Weder Vanessa Mai noch ihr Manager und Ehemann Andreas Ferber haben sich bisher öffentlich zu dem Unfall geäußert. Ferber bestätigte lediglich, dass seine Frau von einem Notarzt behandelt werden und das Konzert in Rostock abgesagt werden musste.

Vanessa Mai verunglückte wohl bei einer Hebefigur

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll Mai während einer Hebefigur mit einem ihrer Tänzer zu Boden gekracht und sich eine Rückenverletzung zugezogen haben. Die Sängerin verlor kurzzeitig das Bewusstsein, musste sogar künstlich beatmet werden. Mai wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Rostock gebracht, dort wird sie weiterhin behandelt. Die genaue Diagnose ihrer Verletzung steht noch aus.



Angeblich soll ein erfahrener Sportmediziner in Stuttgart die weitere Betreuung der 25-Jährigen übernehmen. Mai wurde in Baden-Württemberg geboren und lebt mit ihrem Mann in der Stadt Backnang. Das Paar hatte erst im vergangenen Jahr auf Mallorca geheiratet.

Was bleibt ist nicht nur die große Sorge um die Gesundheit der 25-Jährigen, sondern auch die Frage, was mit den restlichen Bühnenterminen passiert. Bereits am kommenden Wochenende soll Vanessa Mai bei der "Schlagernacht des Jahres" in München performen. Ihre "Regenbogen"-Tour hat sie gerade erst gestartet, bis Mitte Juni stehen zwölf weitere Auftritte auf dem Programm. Auch das ausgefallene Konzert in Rostock könnte nachgeholt werden. Doch selbst für ihre Fans ist das momentan nicht so wichtig, wie die vollständige Genesung der Künstlerin. Via Facebook und Instagram wünschen ihr Hunderte gute Besserung.