Soyeon Schröder-Kim, die Ehefrau von Gerhard Schröder, gewährt ihren knapp 2000 Instagram-Followern private Einblicke in das Leben des früheren SPD-Chefs. Ob beim Kochen oder Haareschneiden – auch ein ehemaliger Bundeskanzler hat einen recht normalen Alltag. Unter ein Bild, das Schröder beim Kochen bekleidet in einer Weste zeigt, witzelt Schröder-Kim: "Der Moderator fragte mich, ob mein Mann zu Hause auch Bundeskanzler sei. Das Foto erklärt, souverän ist er immer noch, aber zu Hause eher an der Bratpfanne." Auch der Corona-Lockdown schien den Alltag des Altkanzlers beeinflusst zu haben. Frisuertermin? Fehlanzeige. Also schnitt Schröder-Kim ihrem Ehemann die Haare. "In Corona-Zeiten ohne Friseur", kommentiert die gebürtige Südkoreanerin.

Neuer Podcast von Gerhard Schröders: "Die Agenda"

Gerhard Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler. Heute ist er der einzige noch lebende Altkanzler Deutschlands. Schröder heiratete seine Ehefrau Schröder-Kim im Jahr 2018. Sie ist seine fünfte Ehefrau. Schröder-Kim wurde in Seoul geboren. Sie arbeitet als Wirtschaftsexpertin und Dolmetscherin.

Auch auf Facebook teilt sie Bilder von ihrem Leben mit Gerhard Schröder – darunter auch ihr Hochzeitsfoto. Auch ihr Ehemann scheint nun die sozialen Medien für sich entdeckt zu haben. Erst vor Kurzem startete sein neuer Podcast "Die Agenda".

