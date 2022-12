Hilary Swank erwartet aktuell Zwillinge. Auf Instagram präsentiert die Schauspielerin stolz ihren Babybauch.

Schauspielerin Hilary Swank (48) ist aktuell mit Zwillingen schwanger - weshalb sie dieses Jahr ein ganz besonderes Weihnachten gefeiert hat. Auf Instagram teilte die Oscar-Preisträgerin ein festliches Foto, auf dem sie stolz ihren Babybauch präsentiert. "Wir könnten uns kein unglaublicheres Wunder wünschen. So dankbar für diese beiden Geschenke unseres Lebens!!!", schrieb Swank zum Bild, das sie im rot-weiß-gestreiften Strampler vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum zeigt. Ihre Hände hat sie liebevoll um ihren Bauch gelegt.

"Die süßesten kleinen Elfen"

"Frohe Weihnachten euch allen! Ich wünsche euch allen Wunder in eurem Leben, in welcher Form auch immer", fügte die Schauspielerin zusammen mit den Hashtags "Merry Christmas" und "Miracles" (zu Deutsch: "Wunder") hinzu. Zahlreiche Stars ließen es sich nicht nehmen und hinterließen unter dem Post liebevolle Worte. "Ich freue mich so für dich!!! Die süßesten kleinen Elfen", kommentierte Kollegin Selma Blair (50), während Lindsay Lohan (36) "frohe Weihnachten" wünschte.

Hilary Swank verriet Anfang Oktober im US-Fernsehen, dass sie schwanger ist. "Ich werde eine Mutter", schwärmte die 48-Jährige in der Sendung "Good Morning America". "Und nicht nur von einem, sondern von zwei [Kindern]", erklärte sie weiter. Wann die Zwillinge zur Welt kommen sollen, ist nicht bekannt. Nach rund zwei gemeinsamen Jahren hatten sich die Schauspielerin und der Unternehmer Philip Schneider 2018 das Jawort gegeben. Die Zwillinge sind die ersten Kinder des Paares.