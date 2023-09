Die Schweden sind in Feierlaune: Am 15. September 2023 begeht König Carl XVI. Gustaf sein 50. Thronjubiläum und zelebriert das mit zahlreichen Veranstaltungen. Zum Auftakt fand am Donnerstagabend im Palast ein Konzert statt, zu dem nicht nur die Royal Family, sondern auch Mitglieder aus dem dänischen und norwegischen Königshaus kamen. Am Freitag steht dann unter anderem ein Dankgottesdienst und ein Jubiläums-Dinner auf dem Programm.

Die Hauptfeierlichkeiten gehen am Samstag über die Bühne. Dann werden sich Carl Gustaf und seine Frau Silvia bei einer großen Parade durch die Stockholmer Innenstadt dem Volk zeigen. Das Königspaar wird aus einer von 3000 Soldaten eskortierten Pferdekutsche der Menge zuwinken. An der Paradestrecke werden rund 500.000 Schaulustige erwartet. Anschließend gibt es ein Freiluftkonzert mit schwedischen Stars wie ESC-Siegerin Loreen, bevor das gesamte Stadtzentrum in eine Freiluft-Tanzfläche mit zahlreichen DJs umgewandelt wird.