Scott Disick hatte einen Autounfall. Wie die Polizei bestätigt, wurde der Ex-Freund von Kourtney Kardashian dabei nur leicht verletzt.

Der US-amerikanische Reality-TV-Star Scott Disick (39) war in einen Autounfall in Calabasas, Kalifornien, verwickelt. Das geht aus einer Mitteilung des Informationsbüros des Los Angeles County Sheriff's Department hervor. Demnach hat sich der Vorfall bereits am Sonntag (21. August) ereignet.

Alkohol war beim Unfall nicht im Spiel

Die Beamten seien eingetroffen und "kontaktierten den Fahrer, Scott Disick, der der einzige Insasse des Fahrzeugs war", heißt es in der Mitteilung. Es sei festgestellt worden, dass die Hauptursache des Unfalls die Geschwindigkeit war, Alkohol habe keine Rolle gespielt. "Mr. Disick erlitt leichte, nicht lebensbedrohliche Verletzungen und lehnte eine medizinische Behandlung ab." Er sei von Familienmitgliedern abgeholt worden, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es kam zu keinen Festnahmen.

"TMZ" berichtete als erstes Nachrichtenportal vom Autounfall. Dem Bericht zufolge war der Ex-Freund von Kourtney Kardashian (43) in einem Lamborghini-SUV unterwegs, als es zum Unfall kam. Disick hat sich bislang noch nicht dazu geäußert.

Scott Disick war lange Zeit mit Kourtney Kardashian liiert. Die zwei haben die gemeinsamen Kinder Mason (geb. 2009), Penelope (geb. 2012) und Reign (geb. 2014). Seit dem Frühjahr 2022 ist die 43-Jährige mit Travis Barker (46) verheiratet.