Seit dem 22. März läuft der zweite Teil von "Pacific Rim" mit Scott Eastwood (32) im Kino. Mittlerweile ist die anstrengende Zeit der Interviews zum Film vorbei. Was der Schauspieler deshalb jetzt zur Erholung macht, verrät er seinen Fans auf Instagram: "Toller Tag auf dem Meer. Jetzt, wo ich fertig bin mit der Presse, mache ich wieder die Dinge, die mich am Boden der Tatsachen halten. Also bin ich hier, in einem tropischen Paradies abseits des Stromnetzes, beim Speerfischen mit Einheimischen."

Das Foto zeigt den US-Amerikaner, wie er neben zwei Männern auf einem Boot steht. Alle drei halten riesige Fische in ihren Händen - Eastwood hat den allergrößten Fisch an Land gezogen. Doch wo sich die Stelle, an der so erfolgreich geangelt wurde, befindet, wollte er nicht verraten. "Ich sage es euch nicht, weil sie wirklich gut ist", begründet er seine Entscheidung.