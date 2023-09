von Eugen Epp Popstar Seal hat eine schwere Kindheit und Jugend hinter sich. Seine Mutter wollte ihn nicht haben, sein Vater misshandelte ihn. Als er abhaute, musste er sich ohne eigene Bleibe durchschlagen.

Als Sänger landete Seal Hits wie "Killer", "Crazy" und "Kiss from a Rose", in Deutschland wurde er über seine musikalische Karriere hinaus als zwischenzeitlicher Ehemann von Heidi Klum bekannt. Doch der Brite kommt eigentlich aus ärmlichen Verhältnissen.

In einem Interview mit dem "Guardian" sprach der 60-Jährige über seine Jugend, die von Armut, Gewalt und Obdachlosigkeit geprägt war. Seal kam in London als Sohn einer nigerianischen Mutter und eines brasilianischen Vaters zur Welt. Sein bürgerlicher Name: Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. Doch seine Mutter wollte ihn zunächst nicht haben und gab ihn weg, als er ein Baby war. Die ersten vier Lebensjahre verbrachte er bei einer Pflegefamilie, danach lebte er bei seinem Vater und dessen neuer Partnerin.

Seal wurde von seinem Vater geschlagen

Doch der Vater misshandelte den Jungen, als Teenager suchte Seal dann das Weite: "Sobald ich 15 war, bin ich abgehauen", sagte Seal dem "Guardian". "Er hat mir eine Tracht Prügel zu viel verpasst und ich war weg." Schon vor Jahren hatte der Popstar sich in einem Interview mit bitteren Worten über seinen Vater geäußert: "Ich sage immer, dass mein Vater mein wichtigstes Vorbild ist, denn er hat mir alles gezeigt, was ich nicht sein sollte."

Danach schlug sich der heutige Star-Musiker irgendwie in London durch. "Ich habe bei Freunden auf dem Boden geschlafen oder in Obdachlosenunterkünften", erzählte er. Dennoch blickt Seal, der sich heute selbst für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt, ohne Groll auf seine Kindheit. Die ersten Jahre in einer liebevollen Pflegefamilie hätten ihn positiv geprägt, sagte er dem "Guardian". Außerdem hat er einem Lehrer viel zu verdanken, der ihn zur Musik brachte und ihm seine ersten kleinen Auftritte in der Schule verschaffte: "Während dieser schwierigen Zeit in meiner Kindheit war er da. Er hat mich gesehen, als es wenige andere Leute getan haben."

Seine Ex-Freundin motivierte ihn zur Musikkarriere

Durch seine Widerstandskraft und seinen Kampfgeist gelang es Seal, im Leben Fuß zu fassen: zuerst mit einem Architektur-Studium, dann als Musiker. Als er 23 Jahre alt war, drängte seine damalige Freundin ihn dazu, erstzumachen mit der Musik. "Sie sagte: Mach schon, hör auf deine Zeit zu verschwenden. Ich wollte es nicht hören, aber das war wohl einer der fundiertesten Ratschläge, die ich je bekommen habe", erinnert sich der Sänger.

Ganz offensichtlich war das der richtige Karriereweg für Seal: Gleich seine ersten beiden Alben Anfang der Neunziger erreichten die Spitze der britischen Charts, danach sackte er unter anderem noch drei Grammys ein. Momentan befindet er sich auf Welttournee. 2005 heiratete er Top-Model Heidi Klum, das Paar hat drei gemeinsame Kinder, außerdem adoptierte Seal Klums Tochter Leni. Nach sieben Jahren ließen sich Seal und Klum wieder scheiden.

