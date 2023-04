Rapper Sean "Diddy" Combs und seine Freundin Yung Miami haben sich getrennt. Das berichtet die Rapperin in einem Interview.

Musikproduzent und Rapper Sean "Diddy" Combs (53) und Kollegin Yung Miami (29) sind kein Paar mehr. Das bestätigte die Rapperin in einem Interview mit "The Cut". Darin sagt sie: "Wir sind immer noch Freunde! Wir sind immer noch gute Freunde! Aber wir sind Single. Das ist nicht mein Mann. Wir hatten unsere eigene Situation, ich werde ihr keinen Titel geben." Weiter betont sie: "Er hat mich unterstützt, ich habe ihn unterstützt. Ich lasse das Internet es nennen, wie sie es nennen wollen."

Beziehung hielt nur wenige Monate

Erst im Januar hatten sie ihre Beziehung bestätigt, nachdem zuvor schon länger über eine Romanze der beiden spekuliert worden war. Seit dem Sommer 2022 wurden sie immer wieder gemeinsam gesehen. Amerikanische Medien schrieben von einer offenen Beziehung, da der "I'll Be Missing You"-Musiker im Oktober 2022 mit einer Anderen eine Tochter bekam. Die kleine Love Sean Combs ist sein siebtes Kind von der vierten Frau.

Im "The Cut"-Interview betont Yung Miami, die gebürtig Caresh Romeka Brownlee heißt, dass Diddy sie sehr gefördert habe. So habe er sie darin bestärkt, einen Podcast zu starten. In der Premiere von "Caresha Please" war der Rapper ihr erster Gast.