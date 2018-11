Musik-Star Sean Combs (49) macht mit rührenden Zeilen deutlich, wie schwer ihn der überraschende Tod seiner langjährigen Ex-Partnerin Kim Porter (1971-2018) getroffen hat. "Ich habe in den vergangenen drei Tagen versucht, aus diesem Albtraum aufzuwachen. Aber es ist nicht gelungen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen soll, Baby. Ich vermisse dich so sehr. Heute werde ich dir Tribut zollen, ich werde versuchen, Worte dafür zu finden, um unsere unbeschreibliche Beziehung zu erklären", schreibt der Künstler auf seinem Twitter-Account.

Dazu postet er ein Video, auf dem die beiden glücklich verliebt miteinander tanzen, sich liebkosen und er ihren Schwangerschaftsbauch liebevoll umarmt.

Schauspielerin und Model Kim Porter war am Donnerstagmorgen vergangener Woche leblos in ihrem Haus im San Fernando Valley aufgefunden worden, die herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten nur noch ihren Tod bestätigen. Das teilt die Polizei von Los Angeles in einem Statement mit. Die Todesursache ist nicht bekannt. Porter wurde nur 47 Jahre alt.

Kim Porter und Sean Combs wurden in den 1990er Jahren ein Paar. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder: Sohn Christian Casey Combs (20) und die Zwillingsmädchen Jessie James und D'Lila Star Combs (11). Sie brachte einen weiteren Sohn mit in die Beziehung, er hat ebenfalls noch einen Sohn und eine Tochter. Nach turbulenten Beziehungsjahren trennten sie sich 2007 endgültig.