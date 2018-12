Sean Combs (49) hat auf Instagram einen festlichen Schnappschuss mit seinen Zwillingen gepostet. Es ist das erste Weihnachten der Familie ohne die Mutter der Kinder, Kim Porter. Auf dem Bild umarmen die beiden Mädchen ihren Vater vor einem großen Weihnachtsbaum.

Porter wurde am Morgen des 15. Novembers tot in ihrem Anwesen in Toluca Lake, Los Angeles, aufgefunden. Sie wurde nur 47 Jahre alt und hinterlässt vier Kinder. Drei davon stammen aus der Beziehung zu Musik-Star Sean Combs. Die beiden wurden in den 1990er Jahren ein Paar. Gemeinsam bekamen sie Sohn Christian Casey Combs (20) und die Zwillingsmädchen Jessie James und D'Lila Star Combs (12). Porter brachte zudem einen weiteren Sohn, Quincy (27), mit in die Beziehung; Combs hat ebenfalls noch einen Sohn und eine Tochter. Nach turbulenten Beziehungsjahren trennten sich Porter und Combs 2007 endgültig, blieben aber eng verbunden.