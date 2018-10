Der Countdown für Halloween läuft. Am 31. Oktober wird das Gruselfest vor allem in den USA wieder in vollen Zügen zelebriert. Auch US-Star Ellen DeGeneres (60) liebt diesen besonderen Tag und lehrte nun vorab schon mal einen ganz besonderen Gast das Fürchten: US-Rapper Sean Combs (48, "Bad Boy For Life") musste in ihrer Talkshow "The Ellen DeGeneres Show" dran glauben.

Der sonst so taff wirkende Hip-Hop-Produzent nahm auf einem weißen Sessel Platz. Als neben ihm plötzlich ein als "Es"-Gruselclown Pennywise kostümierter Mitarbeiter aus einer Kiste herausschoss, erschrak der Musiker so sehr, dass er zur Freude der Talkmasterin und des Publikums blitzschnell vom Sessel aufsprang - und das, obwohl er davor noch großspurig verraten hatte, keine Angst vor Clowns zu haben. Ein Video davon postete die Moderatorin auf der Instagram-Seite ihrer Show.