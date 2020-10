Laut britischen Medien ist der legendäre "James Bond"-Darsteller Sean Connery mit 90 Jahren verstorben.

Als 007 spielte er sich in die Herzen der Kinofans. Für viele gilt er als der beste "James Bond"-Darsteller aller Zeiten. Jetzt ist Sean Connery mit 90 Jahren verstorben, wie die britische "BBC" berichtet, die sich auf seine Familie bezieht. In seiner jahrelangen Karriere wurde der Schotte mit diversen Auszeichnungen geehrt, darunter ein Oscar, zwei Bafta Awards und drei Golden Globes. Im Jahr 2000 wurde er von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen. Erst im Sommer feierte Connery seinen 90. Geburtstag.

Den Geheimagenten im Dienste ihrer Majestät spielte Connery ganze sieben Mal. Doch er war weit mehr als nur einer der - wenn nicht sogar der beste - "James Bond"-Darsteller. Connery wirkte außerdem in Filmen wie "Jagd auf Roter Oktober" und "Indiana Jones" mit.

Bevor er Hollywood-Erfolge feierte und als 007 Bösewichte jagte, wuchs Connery in ärmlichen Verhältnissen in Schottland auf. Um seine Eltern finanziell unter die Arme zu greifen, arbeitete er als Milchmann und als Bademeister. Mit 16 Jahren trat er in die Royal Navy ein. Als er nach zwei Jahren wegen gesundheitlicher Probleme entlassen wurde, hielt sich Connery mit Gelegenheitsjobs über Wasser und entdeckte seine Leidenschaft fürs Bodybuilding.

Legendärer James Bond

Seine Erfolge dort öffneten ihm Türen in die Schauspielbranche, erst im Musical und später in TV und Film. In den 60er Jahren wurden die Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman auf den bis dahin relativ unbekannten Connery aufmerksam und sahen in ihm das Potenzial, den Geheimagenten James Bond zu verkörpern. Besonders sein äußeres Erscheinungsbild und sein trainierter Körper überzeugten Broccoli und Saltzman.

Während Bond-Schriftsteller Ian Fleming den Schotten zuerst für eine Fehlbesetzung hielt, sollte sich das Gespür der Produzenten bewahrheiten. Die Filme mit Connery in der Hauptrolle wurden zu großen Publikumserfolgen, Connery zum Weltstar.

Wohltätige Zwecke

Abseits seiner Karriere setzte sich Connery für einige wohltätige Zwecke ein. Besonders seine Heimat Schottland lag ihm dabei am Herzen. Er gründete seine eigene Stiftung "Scottish International Trust", die Ausbildungsstipendien vergibt und schottische Kultur fördert. Außerdem setzte sich der Veganer für den Umweltschutz ein.

Mit seiner ersten Ehefrau, der Australierin Diane Cilento bekam Connery einen Sohn. Die zweite Ehe mit Micheline Roquebrune blieb Kinderlos.

