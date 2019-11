"Will & Grace"-Darsteller Sean Hayes (49) scheint die Arbeit mit Sängerin Demi Lovato (27, "Tell Me You Love Me") am Set der Erfolgs-Sitcom durchaus zu genießen. Als Beweis teilte er ein Gruppen-Selfie auf Instagram, auf dem er gemeinsam mit der Sängerin, Karen-Walker-Darstellerin Megan Mullally (61, "Why Him?") und einem weiteren Kollegen zu sehen ist. "Toller, witziger Aufzeichnungsabend mit diesen Schauspieler-Menschen", kommentiert Hayes sein Bild auf der Fotosharing-Plattform.

Bereits im Sommer wurde bekannt, dass Demi Lovato in der dritten und letzten Staffel des "Will & Grace"-Revivals eine Gastrolle übernimmt. Damals postete Will-Truman-Darsteller Eric McCormack (56) auf seinem Instagram-Account ein Foto vom Set, auf dem die "Sober"-Interpretin inmitten des Haupt-Casts zu sehen ist.