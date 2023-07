Die ukrainische Schauspielerin Olga Korotyayeva ist seit Wochen an der Seite von Sean Penn zu sehen. Jetzt tauchten erneut Kussbilder auf.

Bei Schauspieler Sean Penn (62) und seiner neuen Flamme Olga Korotyayeva (43) wird es offensichtlich ernst. In Saint-Tropez zeigten sich die beiden ganz verliebt und tauschten immer wieder Küsse aus.

Erst Frühstück, dann Spaziergang

Am Sonntag (9. Juli) hielten Fotografen fest, wie das Paar frühstückte und durch die französische Küstenstadt schlenderte. Dabei trug er ein schwarzes T-Shirt und Jeans, während sie sich für ein marineblaues, knielanges Kleid mit einem großen weißen Streifen auf der Vorderseite entschieden hatte. Beim Bummeln legte der 62-Jährige den Arm um seine neue Freundin, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet. Die Ukrainerin spielte zum Beispiel in der Drama-Serie "Banking District" mit.

Das beiden wurden laut dem US-Magazin "People" zum ersten Mal am "Memorial Day"-Wochenende Ende Mai in Malibu gesehen, als sie sich zu einem Abendessen trafen. Wann genau sie sich zum ersten Mal begegnet sind, ist nicht bekannt. Jedoch befinden sie sich jetzt offensichtlich auf einer Europatour: Anfang Juni waren sie in Rom unterwegs, wo sie wie in St. Tropez ebenfalls küssend bei einem Spaziergang abgelichtet wurden. Danach zeigten sie sich in Stockholm.

Er war bereits dreimal verheiratet

Sean Penn ist offiziell Single, seit er im April 2022 von Ex-Frau Leila George (31) geschieden wurde. Die beiden hatten im Juli 2020 geheiratet. Bereits im Oktober des darauffolgenden Jahres reichte sie die Scheidung ein. Es war bereits Penns dritte Ehe. Von 1996 bis 2010 war er mit Robin Wright (57) verheiratet. Aus der Ehe stammen zwei Kinder. Die Ex-Partner verstehen sich gut, was sie erst vor Kurzem als "Geschenk" bezeichnete. Penns erste Ehefrau war von 1985 bis 1989 Sängerin Madonna (64).