Sebastian Krumbiegel lehnt den Löwenherz-Friedenspreis 2023 ab. Das erklärte der Sänger der Band Die Prinzen auf Twitter.

Sebastian Krumbiegel (57) wird den Löwenherz-Friedenspreis 2023 nicht annehmen. Das erklärte der Sänger der Band Die Prinzen am Dienstag auf Twitter. "Nach langem Abwägen habe ich beschlossen, den Löwenherz-Friedenspreis 2023 nicht anzunehmen, weil ich mit der Meinung einiger der Beteiligten zum Ukrainekrieg und dessen Ursachen nicht übereinstimme", schreibt Krumbiegel auf dem Kurznachrichtendienst.

Der Löwenherz-Friedenspreis wird von der Nichtregierungsorganisation Human Projects aus Leonberg bei Stuttgart verliehen. Vorherige Preisträger sind unter anderem der Dalai Lama (88), Fridays for Future und Michail Gorbatschow (1931-2022). Bereits Anfang März gab Human Projects bekannt, dass Krumbiegel den diesjährigen Preis verliehen bekommen sollte "für sein herausragendes Engagement für unser demokratisches Gemeinwesen und gegen alle autoritären Tendenzen auch in unserem Land, in Europa und weltweit". Die Verleihung war für den 19. November dieses Jahres in Leipzig geplant.

Gab Preisträgerin Gabriele Krone-Schmalz den Ausschlag?

Neben dem Prinzen-Sänger sollte auch die Journalistin Gabriele Krone-Schmalz (73) mit dem Löwenherz-Friedenspreis 2023 ausgezeichnet werden. Zwar lässt Krumbiegel in seinem Post offen, an wessen Haltung zum Ukrainekrieg er sich stört, doch bezeichnete die ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD Krone-Schmalz bereits im Jahr 2015 die Annexion der Krim durch Russland laut "Tagesspiegel" in ihrem Buch "Russland verstehen. Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens" als "Notwehr unter Zeitdruck".