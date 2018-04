Schauspieler Sebastian Stan (35, "The First Avenger: Civil War") könnte glatt als Sohn von Hollywood-Ikone Mark Hamill (66, "Star Wars: Die letzten Jedi") durchgehen. Auf Twitter finden sich zahlreiche Beiträge, die zeigen, wie ähnlich sich die beiden Stars tatsächlich sehen. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis die Gerüchteküche anfing zu brodeln und es hieß, Sebastian Stan könnte in einem "Star Was"-Spin-off den jungen Luke Skywalker spielen. Was hält Stan, der seit 26. April als Bucky Barnes bzw. Winter Soldier in "Avengers: Infinity War" im Kino zu sehen ist, davon?

"Das würde Spaß machen"

"Ich glaube, so werde ich aussehen, wenn ich älter bin. Ich werde aussehen wie Mark Hamill", sagte Sebastian Stan im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Vielleicht sogar schon in den nächsten fünf Jahren", scherzte er weiter. Der 35-Jährige wäre auf jeden Fall bereit dazu, eine junge Version von Hamills "Star Wars"-Figur Luke Skywalker zu verkörpern. Allerdings gibt Stan zu bedenken: "Ich weiß nur nicht, wann das zeitlich passen würde. Wenn es eine Möglichkeit gebe, müsste es nach 'Die Rückkehr der Jedi-Ritter' spielen und was mit ihm in dieser Zeit bis zu den neuesten Filmen passiert ist. Wir werden sehen".

Sebastian Stan schließt auch eine Zusammenarbeit mit Mark Hamill nicht aus: "Vielleicht drehen wir einfach einen Film zusammen. Das würde Spaß machen". Mark Hamill selbst scherzte bereits 2017 auf seinem Twitter-Account, dass Stan sein Sohn sei. Ob sich ein Filmplot Stan und Hamill als Vater-Sohn-Gespann finden wird, bleibt abzuwarten.