Angelina Pannek (28), ehemals Heger, schwelgt auf Instagram noch immer in Erinnerungen an die standesamtliche Hochzeit mit Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33) im April. Zu einem Bild von sich im Hochzeitskleid mit Babybauch schreibt sie: "Ich könnte mir täglich die Fotos unserer standesamtlichen Hochzeit anschauen, ein Tag wie in einem Märchen." Und es ist noch nicht vorbei - ganz im Gegenteil!

Wie Angelina Pannek weiter schreibt, beginnt das Paar gerade mit den Vorbereitungen für die "große" Hochzeit: "Ich bin so gespannt wie unsere große Hochzeit wohl werden wird", meint sie. Und enthüllt, dass bisher offenbar noch nichts feststeht: "Wo, wann, wie? Unsere Planungen starten", so die frischgebackene Mama - und bittet ihre Follower nach Inspiration in den Kommentaren.