© imagecollect/Topphoto/face to face

Nicolas Cage war aus einem traurigen Grund so umtriebig - den Star plagten Schulden in Höhe von sechs Millionen Dollar, wie er enthüllte.

Schauspieler Nicolas Cage (59) war und ist nach wie vor ein vielbeschäftigter Mann - pro Jahr drehte er schonmal ein halbes Dutzend Filme und mehr. Das hatte zuweilen auch einen weniger erfreulichen Grund, wie der Star im Gespräch mit "CBS News" verriet. So plagten ihn zwischenzeitlich Schulden in Höhe von sechs Millionen US-Dollar.

Dass bei Cage das Geld mitunter für ungewöhnliche Dinge wie Dinosaurier-Knochen draufging, darüber machte sich der Schauspieler gar selbst in der Komödie "Massive Talent" lustig. Seine hohen Schulden seien jedoch durch etwas anderes entstanden: "Ich habe zu sehr in Immobilien investiert. Der Wohnungsmarkt kollabierte und ich habe es nicht früh genug herausgeschafft." Inzwischen habe er die sechs Millionen Dollar aber komplett und aus eigener Kraft zurückgezahlt - "Ich habe nie Privatinsolvenz angemeldet".

Es seien "dunkle Zeiten" gewesen, so der Star weiter. Herausgeholfen habe ihm seine Arbeit als Schauspieler, auch auf emotionale Weise: "Meine Arbeit war immer wie ein Schutzengel für mich." Zwar seien einige seiner Parts sicherlich nicht die höchste Kunst gewesen, wie Cage selbst anführt. "Aber es war immer noch Arbeit."

Immer voll bei der Sache

Sein Herzblut habe er stets in die Filme gesteckt, wie er beteuert - selbst in die vermeintlichen B-Movies, die direkt auf DVD erschienen waren und für die er zuweilen belächelt wurde: "Selbst, wenn der Film sich am Ende als lausig herausgestellt hat, [...] habe ich sie jedes Mal wichtig genommen."

Zuletzt feierte Cage mit diversen Filmen ein mit Kritikerlob bedachtes Comeback. Das Drama "Pig" und die Meta-Komödie "Massive Talent" bewiesen einmal mehr seine Bandbreite, die ihm einst für "Leaving Las Vegas" einen Hauptdarsteller-Oscar eingebracht hatte. Schon im kommenden Monat, am 25. Mai, startet zudem die nächste Komödie mit ihm: In "Renfield" spielt er den berühmtesten Vampirfürst aller Zeiten, Dracula.