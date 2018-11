Die Überraschung war ihr geglückt: Als Reality-TV-Star Sophia Wollersheim, die sich mittlerweile Vegas nennt, im August dieses Jahres im "Promi Big Brother" einsaß, legte sie vor Millionen Fernsehzuschauern ein unerwartetes Bekenntnis ab: "Ich bin schwanger. Ich erwarte ein kleines Baby!"

Die Nachricht war auch deshalb überraschend, weil sich Wollersheim im Jahr zuvor in den USA chirurgisch die zwei unteren Rippen entfernen ließ, was eine Schwangerschaft zumindest komplizierter macht.

Sophia Wollersheim präsentiert ihr Bäuchlein

Aus medizinischen Gründen musste sie denn auch die Sat.1-Show verlassen. Seither bereitet sie auf die Ankunft ihres Kindes vor. Doch, ach: Bislang sah man ihr die Schwangerschaft gar nicht an. Ein Umstand, der die Berlinerin beschäftigt hat. Umso größer ihre Freude, als sie ihren Fans auf Instagram endlich eine Mini-Rundung präsentieren konnte: "Jetzt versteh ich, warum ich gestern das erste Mal angesprochen worden bin, ob ich schwanger bin, nachdem ich mich zur Seite gedreht habe", schrieb sie am Donnerstag in dem sozialen Netzwerk - und postete ein Foto, das sie im Profil zeigt.

Der fehlende Babybauch war in den Wochen zuvor mehrfach Thema ihrer Instagram-Postings. "So langsam verstehe ich, warum so viele denken, dass ich nicht schwanger bin. Mit knapp sechs Monaten Schwangerschaft sehe ich definitiv nicht hoch schwanger aus", schrieb sie etwa am 21. Oktober. Und zehn Tage später passten ihr noch immer ihre Klamotten: "Nun bin ich schon über sechs Monate mit unserem neuen Glück gesegnet und stelle nach wie vor fest, dass ich den Luxus besitze, fast alle meine Sachen zu tragen", schrieb sie am 1. November.

Vater des Kindes ist der amerikanische Geschäftsmann Daniel Charlier, mit dem sie seit Längerem liiert ist. Beide leben in Los Angeles, derzeit verbringen sie ihren Urlaub in Santa Barbara. Dort ist auch das Foto von ihrem Babybauch entstanden.