Selena Gomez hat ihren 31. Geburtstag mit einer wilden Party und anschließender Kino-Vorführung gefeiert. Mit dabei waren viele Stars.

Selena Gomez hat ihren 31. Geburtstag am 22. Juli mit einer wilden Party gefeiert. Auf Instagram teilte die Sängerin und Schauspielerin einige Schnappschüsse von der großen Feier, zu der auch viele prominente Gäste kamen.

Die Ex-Freundin von Justin Bieber (29) trug zu ihrer Party ein kurzes, schulterfreies, rotes Kleid mit trendigen 3D-Blumen zu schwarzen High Heels. Mit ihr feierten unter anderem Paris Hilton (42), Christina Aguilera (42), Karol G (32), Model Connar Franklin (25) und Sabrina Claudio (26), wie auf den Bildern zu sehen ist.

Die roten Blumen auf ihrem Kleid zogen sich wie ein Motto durch die Party. So fanden sie sich auch auf den Heels des Popstars wieder und ebenso auf ihrer Geburtstagstorte, die sie auf einem anderen Bild unter Applaus ausgepustet hat. Auf weiteren Bildern wird gemeinsam getanzt, sich umarmt, Champagner getrunken und sexy für die Kamera posiert.

Und nach der Party: "Barbie"

Das Spektakel ging nach der Party noch weiter: mit einer Kinovorführung des neuen "Barbie"-Films. Auf Fotos in ihrer Instagram-Story sitzt Gomez dafür samt pinkem Outfit in einem Privatkino. Danach gab es ein Essen mit Freunden - die alle ebenfalls in der Barbie-Farbe strahlten.