Selena Gomez (26, "I Can't Get Enough") beweist einmal mehr, dass ihr Kinder am Herzen liegen. Die Sängerin und Schauspielerin besuchte am Freitag Patienten des Children's Mercy Hospitals in Kansas City. Laut einem Bericht des US-Portals "eonline.com", versüßte Gomez den kranken Kindern den Tag mit gemeinsamen Fotos, Brettspielen und Autogrammen.

Der Besuch war dem Bericht zufolge Teil einer Promi-Spendenkampagne. Für diese nimmt die 26-Jährige noch an weiteren Events teil, unter anderem an einem Softball-Turnier. Und Gomez ist nicht allein: Weitere Promis wie etwa "Ant-Man"-Star Paul Rudd (50) und Jason Sudeikis (43, "We're the Millers") machen sich ebenfalls für die kleinen Patienten stark.