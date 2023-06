In den vergangen Jahren gab es mehrere Gerüchte über mögliche Beziehungen von Selena Gomez. Aber ist sie vergeben?

Hat Selena Gomez (30) einen Freund? Auf TikTok gibt die Sängerin und Schauspielerin nach vorangegangenen Gerüchten eine eindeutige Antwort auf diese Frage. Nein, die 30-Jährige hat derzeit keinen Partner.

"Ich bin Single!"

Am Rande eines Fußballplatzes ruft Gomez in dem kurzen Clip lauthals in Richtung der Spieler: "Ich bin Single!" Wohl nicht ganz ernst gemeint fügt sie an, dass sie zwar "etwas pflegebedürftig" sei, einen möglichen Freund aber "sooooo sehr lieben" würde.

Das Ganze könnte auch als Reaktion auf Gerüchte aus den vergangenen Monaten verstanden werden. So gab es in den letzten Wochen unter anderem Spekulationen, dass sie womöglich mit dem ehemaligen One-Direction-Star Zayn Malik (30) zusammen sein könnte.

Davor wurde ihr nachgesagt, dass sie Andrew Taggart (33) von The Chainsmokers daten soll. Damals reagierte sie auf das Gerücht mit einer Instagram Story: "Ich mag es zu sehr, alleine zu sein." Dazu postete sie das Hashtag #iamsingle (dt. "Ich bin Single").