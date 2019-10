Nachdem Selena Gomez (27, "Perfect") am Dienstag mit ihrem Ex Samuel Krost beim Essen gesichtet worden war, dauerte es nicht lange, bis Gerüchte über ihren Beziehungsstatus die Runde machten. Jetzt stellte die Sängerin klar: Sie ist und bleibt vorerst Single. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Ich date niemanden. Ich bin Single seit zwei Jahren." Weiter schreibt die gläubige Christin, dass sie sich nach "Gottes Zeitplan" richte, nicht nach ihrem.

In einem Interview mit dem Radiomoderator Ryan Seacrest (44) sprach Gomez kürzlich über ihren neuen Song "Lose You To Love Me", in dem sie offenbar die Trennung von Justin Bieber (25, "Love Yourself") verarbeitet: "Es hat viel Zeit gebraucht, bis ich das überstanden hatte. Aber jetzt macht es Spaß! Ich lächle! Es ist so wunderbar." Nur 24 Stunden später veröffentlichte sie sozusagen die Fortsetzung zu dem Trennungssong: "Look at Her Now", in der sie die Geschichte einer Frau erzählt, "die froh ist, einer Kugel ausgewichen zu sein."