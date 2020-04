US-Sängerin Selena Gomez (27, "Rare") hat bereits in der Vergangenheit offen über ihre psychischen Probleme sowie ihre mentale Gesundheit gesprochen. In der Instagram-Talkshow "Bright Minded" ihrer ehemaligen Disney-Kollegin Miley Cyrus (27, "Malibu") hat sie am Freitag (3. April) eine neue Diagnose offenbart. "Ich habe erkannt, dass ich bipolar bin", sagte Gomez in dem Livestream.

"Das hat mir die Furcht genommen"

Ihre bipolare Störung sei vor Kurzem in einem der renommiertesten Krankenhäuser für psychische Gesundheit in den USA erkannt worden, so Gomez, die nach eigener Aussage jahrelang mit etlichen Dingen zu kämpfen hatte. Die neue Diagnose mache der 27-Jährigen aber keine Angst, im Gegenteil, sie wollte alles darüber wissen. Denn umso mehr Informationen sie habe, desto mehr helfe ihr das. "Das hat mir die Furcht genommen", sagte Gomez.

Diesen Ansatz könnten aber nicht alle Menschen teilen. In ihrer Familie hätten einige Mitglieder ängstlich reagiert. Ein Umstand, der die Sängerin aber nicht verwunderte. "Ich komme aus Texas, dort redet man nicht über psychische Gesundheit. Du musst cool wirken", erzählte Gomez weiter. Doch sie sehe, wie das vor allem Kinder, Teenager und junge Erwachsene wütend mache, da sie darüber reden möchten. Die Sängerin sprach bereits in der Vergangenheit öffentlich über ihre Angstzustände und Depressionen.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111