Auch wenn sie mit dem Sänger von The Chainsmokers gesichtet wurde - Selena Gomez möchte Single bleiben, stellte sie auf Instagram klar.

Auch wenn die Gerüchteküche brodelt - so schnell wird Selena Gomez (30) ihren Single-Status offenbar nicht aufgeben. Darauf lässt ein mittlerweile wieder gelöschter Post der Sängerin und Schauspielerin schließen.

"Page Six" hatte Bilder veröffentlicht, die Gomez mit Andrew Taggart (33), dem Sänger der Band The Chainsmokers, beim Bowling in New York zeigen. Umgehend wurden die beiden von der Seite als neues Paar bezeichnet.

Auf die Gerüchte antwortete Gomez mit einem Schwarz-Weiß-Bild in ihrer Story, und dem Spruch: "Ich mag es zu sehr, alleine zu sein." Dazu postete sie den Hashtag #iamsingle. Damit dürfte offiziell klar sein: Gomez ist nach wie vor Single und möchte es erstmal auch bleiben.

Pech für Taggart, der zuletzt mit Eva Jobs, der 24-jährigen Tochter von Steve Jobs (1955-2011), zusammen gewesen sein soll. Wie ein Insider laut "People" verriet, waren Taggart und Gomez auch gar nicht alleine, sondern in einer Gruppe unterwegs.

Gomez witzelt über ihr Single-Dasein

Seit der Trennung von Justin Bieber (28) im Jahr 2018 war es - abgesehen von einer kurzen Romanze mit The Weeknd (32) - ruhig geworden um Gomez' Liebesleben. Im Mai letzten Jahres hatte sie in der Show "Saturday Night Live" selbstironisch gescherzt: "Ich möchte nur an das Universum weitergeben, dass ich an die Liebe glaube. Ich würde gerne sagen, dass ich nach meinem Seelenverwandten suche - aber an diesem Punkt würde ich jeden nehmen." Ernst gemeint war das offenbar nicht.