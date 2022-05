Dauer-Single Selena Gomez hat bei "Saturday Night Live" über ihr Liebesleben gescherzt: "An diesem Punkt würde ich jeden nehmen."

Selena Gomez (29) nimmt ihren Single-Status offenbar mit Humor. Wie bereits Anfang Mai angekündigt, hat die Sängerin am Wochenende durch eine Episode der beliebten TV-Show "Saturday Night Live" geführt. Gleich zu Beginn der Folge scherzte Gomez: "Ein Grund, warum ich sehr gerne Gastgeberin bin, ist, dass ich Single bin."

Zudem habe sie gehört, dass "Saturday Night Live" ein "großartiger Ort" sei, "um die große Liebe zu finden". Von Dating-Apps halte Gomez demnach nicht viel. "Ich möchte nur an das Universum weitergeben, dass ich an die Liebe glaube. Ich würde gerne sagen, dass ich nach meinem Seelenverwandten suche - aber an diesem Punkt würde ich jeden nehmen", witzelte Gomez weiter.

"Mir geht es gut damit"

Schon in den vergangenen Monaten hat Selena Gomez immer wieder öffentlich zu verstehen gegeben, dass sie kein Problem damit habe, Dauer-Single zu sein. "Mir geht es total gut damit, Single zu sein", sagte sie etwa in einem TikTok-Video. Die Sängerin hatte mehrere prominente Ex-Freunde, darunter Justin Bieber (28), The Weeknd (32) und Nick Jonas (29).