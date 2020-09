Selena Gomez hat ein Instagram-Bild gepostet, das sie in einem Badeanzug zeigt. Sie gewährt dabei bewusst einen freien Blick auf eine Narbe.

Selena Gomez (28, "Revival") hat auf Instagram ein mutiges Statement abgegeben. Zu einem Foto, auf dem sie in einem türkisfarbenen Badeanzug neben einem Pool posiert, schreibt sie: "Nach meiner Nierentransplantation war es sehr schwer für mich, meine Narbe zu zeigen. Ich wollte nicht, dass sie auf Fotos zu sehen war, also zog ich immer etwas darüber." Jetzt fühle sie sich "selbstbewusst wie nie zuvor" und möge sich so, wie sie sei. "Ich fühle mich wohl mit dem, was ich erlebt habe und bin stolz darauf. Alle Körper sind schön."

Auf dem Foto ist an der Innenseite des rechten Oberschenkels die Narbe deutlich zu erkennen. Auch Gomez' Tattoo am linken Oberschenkel ist zu sehen. Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt betende Hände und einen Rosenkranz. Die Sängerin leidet an der Autoimmunkrankheit Lupus und hatte sich zwischenzeitlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem sie 2017 von ihrer besten Freundin Francia Raisa (32) eine Niere gespendet bekommen hatte. 2020 meldete sie sich mit dem Album "Rare" zurück.