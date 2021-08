Selena Gomez ist zurück in einer Serien-Hauptrolle. Auf einem Pressetermin sprach sie nun auch über ihre Zeit als Kinderstar bei Disney.

Selena Gomez (29) kehrt zu ihren Wurzeln als TV-Darstellerin zurück und wird in "Only Murders in the Building" zum ersten Mal seit 2012 bei "Die Zauberer vom Waverly Place" in einer Serien-Hauptrolle zu sehen sein. Auf einer Pressekonferenz sprach Gomez nun laut dem "People"-Magazin auch offen über ihre frühe Disney-Karriere, die bereits im Alter von zehn Jahren für sie begann.

"Ich habe mein Leben in einem sehr jungen Alter an Disney verkauft", sagte Gomez. Sie habe in diesem Moment nicht erahnt, was das für sie bedeute: "Ich war ein Kind, ich wusste nicht, was ich tat, ich rannte nur am Set herum." Nun sei sie viel reifer und eine anspruchsvollere Darstellerin als zu Beginn ihrer Karriere. Sie fühle sich nun wie ein Schwamm: "Ich sauge alle Weisheiten auf, die ich aufschnappen kann."

"Only Murders in the Building" kommt in Deutschland bei Disney+

Die Hulu-Serie "Only Murders in the Building" ist eine Comedy-Krimi-Reihe über drei Nachbarn in New York City, die sich für True-Crime-Geschichten interessieren und einen Mörder fangen möchten. Die Idee stammt von Steve Martin (75), der auch eine der Hauptrollen übernimmt. Die Ausstrahlung ist ab dem 31. August 2021 beim US-Streamingdienst Hulu geplant, im deutschsprachigen Raum ist die Serie bei Disney+ zu sehen.