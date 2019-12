"Ich bevorzuge es, auf natürliche Weise angesprochen zu werden. Und ich hoffe, dass sich jeder, der das tut, tatsächlich für mich interessiert und nicht für meinen Namen."

Um das Herz von Sängerin Selena Gomez (27, "Lose You To Love Me") zu erobern, sollte Mann aber nicht nur an ihr persönlich interessiert sein. Es gibt weitere Voraussetzungen: "Ich mag es lustig. Ich mag es nicht arrogant [...] Ich liebe es verspielt und abenteuerlustig, aber auch bodenständig und cool", erklärt die 27-Jährige im Interview mit dem Radiosender "Capital FM" weiter. Darüber hinaus bevorzuge sie es, jemanden in einer Gruppe kennenzulernen, so würde sie sich viel wohler fühlen.