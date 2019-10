In den letzten 24 Stunden sorgte Sängerin Selena Gomez (27) für mächtig Wirbel. Sie hat gleich zwei neue Songs veröffentlicht. In ihrem erst vor einem Tag erschienenen Lied "Lose You to Love Me" soll die 27-Jährige mit der On-Off-Beziehung zu ihrem Ex-Freund Justin Bieber (25) abrechnen. Das wollen jedenfalls Fans aus den Lyrics der Sängerin herauslesen. Stört das etwa seine Ehefrau Hailey Bieber (22)?

"Bitte hört auf mit diesem Unsinn"

Kurz nach der Veröffentlichung von "Lose You to Love Me" teilte Hailey Bieber den Song "I'll Kill You" (zu Deutsch: "Ich werde dich töten") von US-Sängerin Summer Walker (23) in ihrer Instagram Story. Auch hinter diesem Post scheint für Fans eine klare Botschaft zu stecken: Soll das Lied etwa eine Drohung von Hailey Bieber an die Ex-Freundin ihres Ehemannes sein?

Nein, es sollte keine Kampfansage sein, wie Hailey Bieber unter einem Instagram-Post der US-Seite "Just Jared" klarstellte. "Bitte hört auf mit diesem Unsinn", schrieb sie. "Das ist kompletter Schwachsinn".

Und Selena Gomez hatte ihrerseits noch mehr auf Lager: Sie veröffentlichte zur Überraschung ihrer Fans am Donnerstag einen weiteren Song samt Musikvideo. Auch in "Look At Her Now" singt sie offenbar über eine vergangene Liebe. "Es hat einige Jahre gedauert, bis die Tränen versiegten, aber seht sie euch heute an, schaut, wie sie geht", heißt es in dem Up-Tempo-Song.

Im März 2018 beendeten Selena Gomez und Justin Bieber ihre jahrelange On-Off-Beziehung endgültig. Im Juli 2018 gab Bieber seine Verlobung mit Model Hailey Baldwin, mittlerweile Bieber, bekannt. Im September 2018 heirateten die beiden in einer intimen Zeremonie in New York. Die kirchliche Hochzeit folgte am 30. September 2019 in South Carolina.