Sängerin Selena Gomez befindet sich aktuell auf Werbetour für ihren neuen Song "Single Soon" – und trug dabei einen Gips. Wie kam es dazu?

Die Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez hat sich bei einem Sturz die rechte Hand gebrochen. Sie sei auf dem Weg von ihrem Auto ins Haus über ihr langes Sommerkleid gestolpert, erzählte Gomez in der "Ellen K Morning Show". Ein Clip aus dem Radiointerview wurde gestern veröffentlicht.

Sie wünschte, sie könnte eine "wirklich coole Geschichte" erzählen, wie es zu dem Sturz gekommen sei – etwa als Lebensretterin, witzelte Gomez. Das sei allerdings nicht der Fall. In der Videoaufzeichnung hält sie den Arm mit dem Gipsverband hoch. Das mache wirklich keinen Spaß, sagt sie tapfer schmunzelnd in die Kamera.

Gomez befindet sich derzeit auf Werbetour für ihren neuen Song mit dem Titel "Single Soon". Die Platte kam vorigen Freitag auf den Markt. Wenige Tage nach dem Release sah die 31-Jährige das Instagram-Posting eines Fans, der sich Gedanken über ihre Verletzung gemacht hatte und schrieb erklärend in die Kommentare, dass sie sich die Hand gebrochen habe und operiert worden sei, ohne aber näher auf die Umstände der Verletzung einzugehen.

Wenn Selena Gomez gerade nicht Musik macht, ist sie auch als Schauspielerin sehr erfolgreich: Seit drei Staffeln spielt sie neben Steve Martin und Martin Short in der Comedy-Krimiserie "Only Murders In The Building", die auf Disney+ zu sehen ist.