Seit Jahren wird Selena Gomez und Hailey Bieber eine Fehde wegen Justin Bieber nachgesagt. Jetzt haben sie den Gerüchten ein Ende gesetzt.

Mit diesen Fotos hätte wohl niemand gerechnet. Selena Gomez (30), Ex-Freundin von Justin Bieber (28), und Hailey Bieber (25), die Ehefrau des Popstars, ließen sich am Wochenende gemeinsam bei einer Gala des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles fotografieren. US-Medien wie "E! News" teilten die Aufnahmen unter anderem bei Twitter.

Gomez und Bieber wirken auf den Aufnahmen sehr vertraut miteinander. Die beiden saßen offenbar beim Dinner nebeneinander am Tisch. Beim Posieren für die Fotografen nahmen sie sich gegenseitig in den Arm und lachten in die Kameras.

Jahrelange Gerüchte um Streit zwischen den Frauen

Seit Jahren hielten sich die Gerüchte, dass die Sängerin und das Model sich nicht verstehen würden. Vor allem Gomez' Fans übten oft Kritik an Hailey Bieber. Sie soll Justin Bieber von Gomez regelrecht "gestohlen" haben, lautete die Narrative der Fangemeinde.

Im September äußerte sich die Nichte von Alec Baldwin (64) erstmals öffentlich zu den Vorwürfen. Im "Call Her Daddy"-Podcast stritt sie jegliche Anschuldigungen ab: "Als wir anfingen, miteinander rumzumachen oder etwas in der Art, war er niemals in einer Beziehung, zu keinem Zeitpunkt. [...] Es ist nicht meine Art, mich in eine Beziehung einzumischen. Ich würde das niemals tun. Ich wurde besser erzogen."

Selena Gomez ermahnt ihre Fans

Dennoch musste die 25-Jährige nach ihrer Klarstellung weiterhin fiese Hass-Kommentare einstecken. Für ihre angebliche Konkurrentin war das ein absolutes No-Go. "Es ist nicht fair, mit niemanden sollte jemals in dieser Art gesprochen werden, die ich mitbekommen habe", betonte Gomez in einem TikTok-Livestream.

Zwischen 2010 und 2018 waren Selena Gomez und Justin Bieber in einer On-Off-Beziehung. Zwischen Hailey Bieber und dem Musiker entstand ab 2015 eine enge Freundschaft, teilweise dateten sie sich auch. Im Juni 2018 kamen Hailey und Justin Bieber endgültig zusammen und verlobten sich bereits nach einem Monat, die Hochzeit folgte wenig später.