Schauspielerin Selma Blair kämpft seit drei Jahren gegen die Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose. Eine Dokumentation zeigt nun, wie schlecht es der 49-Jährigen zeitweilig ging.

Im Oktober 2018 machte Schauspielerin Selma Blair öffentlich, dass sie an Multipler Sklerose (MS) leidet, einer unheilbaren Autoimmunerkrankung. Die Diagnose hatte Blair rund zwei Monate zuvor erhalten, nachdem sie jahrelang mit Symptomen kämpfte, die sie nicht einordnen konnte. Die Amerikanerin quälten Nackenschmerzen, starker Schwindel, Probleme beim Gehen und plötzlicher Gefühlsverlust in ihrem Bein. Die Gewissheit brachte ein MRT.

Seitdem geht Blair sehr offen mit ihrer Erkrankung um, die bei ihr für Sprach- und Bewegungsstörungen sorgt und in Schüben auftritt. An schlechten Tagen braucht sie einen Stock zum Gehen, zeitweise konnte sie die Treppen ihres Hauses nicht mehr emporsteigen. Zwischenzeitlich fühlt sie sich besser, vor einigen Wochen teilte sie auf Instagram ein Video, das sie sogar beim Reiten zeigt. Wie sehr die 49-Jährige gelitten hat, zeigt eine Dokumentation, die ihren Alltag mit der Krankheit schildert. Auf ihrem Instagram-Account teilte Blair jetzt einen ersten Trailer.

Ihr achtjähriger Sohn rasierte ihr eine Glatze

In dem rund zwei Minuten langen Clip ist die Schauspielerin unter anderem bei einem Aufenthalt im Krankenhaus in Chicago zu sehen. Im Juni 2019 unterzog sie sich einer Stammzelltransplantation, da Medikamente ihr keine Linderung verschafften. Im Laufe der Behandlung bekam Blair eine Chemotherapie. Der Film zeigt, wie ihr damals acht Jahre alter Sohn Arthur ihr eine Glatze rasiert. "Wir drehen die letzten Tage meines Lebens", sagt Selma Blair in einer Szene. "Man hat mir gesagt, ich solle Pläne für meinen Tod machen. Nicht weil ich an MS leide, sondern weil ich gegen MS kämpfe."

Den Film verantwortet die amerikanische Regisseurin Rachel Fleit. Sie leidet selbst an der Autoimmunerkrankung Alopecia universalis, bei der alle Haare am Körper ausfallen. Durch ihre Krankheiten hätten sie sofort einen Draht zueinander gefunden, sagte Fleit dem US-Portal "Deadline". Schließlich konnte sie Blair überzeugen, sich bei ihrem Leidendweg von der Kamera begleiten zu lassen. "Introducing, Selma Blair", so der Titel des Films, soll ab dem 15. Oktober in ausgewählten Kinos und ab dem 21. Oktober beim Streaminganbieter Discovery+ zu sehen sein.

Quellen: Instagram Selma Blair / "Deadline"/ "Vanity Fair"